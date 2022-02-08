Названы признаки мигрени у детей разных возрастов

По словам врача, проблема головных болей у детей достаточно распространена. Так, согласно статистике около 75% школьников подвержены появлению этого недуга.Наиболее распространенными причинами боли становятся перенапряжение, ОРВИ, травма головы, а также мигрени.У младенцев мигрень проявляется в виде колик или временной кривошеи - периодического фиксирования поворота головы на одну сторону.Признаками недуга у детей от одного до двух лет становятся бледность кожи, апатия, тошнота, плач, а также отказ от пешего передвижения по причине головокружения.У школьников боль при мигрени может сопровождаться тошнотой, звуко- и светочувствительностью, выпадением участков зрения, обонятельными и световыми галлюцинациями. Помимо этого наблюдается слабость и боль в животе. При этом боль может сохраняться от одного часа до нескольких дней.Для того, чтобы справиться с проблемой врач рекомендует выявить и устранить причину появления боли (часто - гаджеты, недостаточное количество сна, кофеин), обеспечить ребенку адекватное питье, отдых и покой, нормализировать сон.