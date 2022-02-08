Эксперт рассказала, в чем проблема избытка сахара

«Если сахара слишком много, то мы или получаем недостаточно витаминов, минералов, белков, жиров из другой еды, или потребляем больше энергии, чем нам нужно», — пояснила специалист.

«Поэтому в рационе детей сладкое — это всегда нерегулярная его часть, а у детей до 2 лет — редкие случайности», — заключила нутрициолог.

Эксперт объяснила: еда необходима человеку для пополнения запасов энергии, витаминов, минералов, клетчатки и воды. Сахар же, в свою очередь, выступает источником исключительно энергию. Причем это относится не только к привычным кристаллам, а и к сиропам, меду, фруктозе.При этом важно понимать, что сахар в рационе не приносит существенного вреда, если он употребляется в небольших количествах.Особое внимание заслуживают сладости в детском рационе. Так, у детей потребности в питании выше чем у взрослых (соотношение количества веществ с массой тела), но им нужна только та еда, которая обеспечивает их и энергией, и витаминами, и минералами, и белками, и жирами. А с учетом того, что ребенок ест небольшими порциями — они должны быть максимально наполнены только необходимым набором нутриентов.Кроме того, детям легче привыкнуть к сладостям, у них еще не сформирована способность остановиться и отдать предпочтение полезной еде.