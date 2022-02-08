Определенные симптомы Омикрона создают обманчивое ощущение переутомления

Специалисты из NHS констатируют: «Суставная и мышечная боль часто ощущается в плечах, шее, пояснице, коленях, но, в сущности, может возникнуть в любой области тела. Такая боль может сохраняться в течение нескольких дней, это один из симптомов Омикрона, все чаще проявляющихся сегодня».

Британские медики, представляющие службу здравоохранения NHS, рассказали, что коронавирусная инфекция, вызванная штаммом Омикрон, может проявляться «ноющими, тянущими и болевыми ощущениями» в мышцах тела. Испытывая подобные симптомы, зараженный человек может ошибочно подумать, что просто перетрудился, переутомился и не выспался или перетренировался.Медики добавили, что еще одной особенностью такой боли является ее характер: дискомфорт ощущается не постоянно, а периодически, то стихая, то усиливаясь. В некоторых случаях телесные боль и ломота становятся такими сильными, что становится невозможно заниматься рутинной деятельностью.Кроме того, судя по свидетельствам пациентов, заразившихся новым штаммом, при заболевании могут неметь конечности, либо в них возникает сильная слабость, парестезия (ощущение уколов).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими желудочно-кишечными симптомами в последнее время все чаще проявляется заражение Омикроном.