Симптомы Омикрона: доктор Арора называет боль в трех частях тела сигналом о заражении

«Многие люди воспринимают COVID-19 как респираторное заболевание и ожидают в его случае появления соответствующих симптомов. Но важно понимать: вирус способен атаковать не только носовую полость или легкие», - заметил ученый.

«мышечная боль, вызванная «коронавирусным» воспалением, обычно сосредотачивается в таких частях тела, как голова, нижняя часть спины и ноги (область колена».

«Омикрон может негативно влиять на опорно-двигательную систему».