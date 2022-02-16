Симптомы Омикрона: доктор Арора называет боль в трех частях тела сигналом о заражении
Эксперт по коронавирусу отмечает, что боль в трех частях тела может сигнализировать о его новом варианте, и, в частности, на Омикрон указывает боль в пояснице.
Накопленные сегодня данные свидетельствуют, что симптомы варианта Омикрон отличаются от признаков, которые наблюдались у пациентов в периоды распространения других коронавирусных штаммов. Заражение Омикроном и вызываемая им инфекция могут проявляться без симптомов, успевших стать «классчическими» на прошлых этапах пандемии. Об этом напомнил в интервью доктор Чару Датт Арора, эксперт по COVID-19, работающий в Азиатском институте медицинских наук.
«Многие люди воспринимают COVID-19 как респираторное заболевание и ожидают в его случае появления соответствующих симптомов. Но важно понимать: вирус способен атаковать не только носовую полость или легкие», - заметил ученый.
Доктор Арора заявил, что сигналом о заражении Омикроном может юыть боль, возникающая в трех частях тела. Такую боль, по его словам, провоцируют реакции мышечной ткани, затрагиваемой воспалением, которое возникает в организме в результате инфицирования коронавирусом.
В частности, распространенным симптомом заражения вариантом Омикрон является боль в спине. Доктор Арора рассказал, что несколько проведенных исследований показали: порядка 42% людей, инфицированных новым штаммом, указывают на боли в спине как на один из основных симптомов своего недомогания.
В целом, констатировал эксперт,
«мышечная боль, вызванная «коронавирусным» воспалением, обычно сосредотачивается в таких частях тела, как голова, нижняя часть спины и ноги (область колена».
В свою очередь, издание The Huffington Post сообщает, что симптомом нового варианта ковида может быть суставная боль. В беседе с ним хирург-ортопед Йельского университета Питер Ванг предупредил, что
«Омикрон может негативно влиять на опорно-двигательную систему».
Медик пояснил, что одним из побочных продуктов инфекции является значительное увеличение секреции веществ цитокинов – провокаторов воспалительного процесса. Этот выброс провоспалительных цитокинов вызывает реакцию в организме, которая затрагивает мышцы и суставы, вызывая в них характерную – ноющую, выкручивающую – боль.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из последствий ковид-инфекции может стать развитие энцефалита.
Чару Датт Арора (Charu Dutt Arora)
Здоровье
врач общей практики, эксперт по COVID-19, работающий в Азиатском институте медицинских наук
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