Врач Руженцова: как проявляется инфекция при заражении Омикроном детей
По словам врача Татьяны Руженцовой, при заражении штаммом Осмикрон детей внешние признаки инфекции проявляются примерно на третьи сутки.
В беседе с журналистами врач Руженцова сообщила, что сегодня хорошо видно: коронавирусная инфекция стала поражать детей чаще, чем в какой-либо период пандемии. Особенно часто заражаются Омикроном дети возраста начальной школы и подростки, этому, прежде всего, способствует их активная коммуникация и в школе, и вне ее.
«сейчас чаще всего заболевают школьники, как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет».
Татьяна Ружнецова уточнила, что, если происходит инфицирование новым штаммом,
«симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день».
Иногда инкубационный период оказывается более продолжительным, и первые признаки ковида можно заметить на шестой или седьмой день после случившегося заражения.
Большинство случаев коронавирусной инфекции у детей выражаются довольно мягкой симптоматической картиной, напоминающей простуду, бронхиты. Иногда симптомы недомогания прекращаются сразу резко и неожиданно. Порядка одного процента заболевших детей сталкиваются с сильными осложнениями.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые симптомы Омикрон-инфекции могут создавать обманчивое ощущение переутомления.
Татьяна Ружнецова
Здоровье
заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук
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