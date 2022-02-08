Диабет 2 типа: этот "золотой" напиток снижает уровень сахара в крови на месяцы

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Диабет 2 типа: этот "золотой" напиток снижает уровень сахара в крови на месяцы

Изменение диеты может снизить высокий уровень сахара в крови и даже стабилизировать его в течение нескольких месяцев. Данные свидетельствуют о том, что употребление яблочного уксуса может оказывать сильное влияние на уровень сахара в крови.

Простое слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование было проведено на 110 подходящих пациентах с диабетом 2 типа, которые были отобраны и разделены на две группы. Группе вмешательства давали 15 мл яблочного уксуса в 200 мл воды во время ужина в течение трех месяцев, в то время как другая группа получала плацебо.

До и после HbA1C (гликозилированный гемоглобин) и изменения уровня сахара в крови натощак оценивались и анализировались на протяжении всего периода исследования. HbA1c — это ваш средний уровень глюкозы (сахара) в крови за последние два-три месяца, а уровень сахара в крови натощак измеряет средний уровень глюкозы в крови после ночного голодания.

Что выяснили исследователи?


Они наблюдали «значительные» изменения HbA1c и уровня сахара в крови натощак в интервенционной группе. Напротив, в группе плацебо не наблюдалось значительных изменений среднего значения этих статистических данных. Исследователи пришли к выводу, что яблочный уксус «при регулярном использовании эффективен в борьбе с диабетом».

Общие советы по питанию для лечения диабета


Диабетическая диета просто означает употребление самых полезных продуктов в умеренных количествах и соблюдение регулярного времени приема пищи.

Клиника Майо объясняет:
«Диета при диабете — это план здорового питания, который естественно богат питательными веществами и содержит мало жира и калорий. Ключевыми элементами являются фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Диабетическая диета — лучший план питания для большинства людей».

Ранее Медикфорум писал о том, что прием парацетамола повышает давление.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : польза яблочного уксуса, снижение сахара в крови, диабет второго типа