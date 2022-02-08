Диабет 2 типа: этот "золотой" напиток снижает уровень сахара в крови на месяцы

Что выяснили исследователи?

Общие советы по питанию для лечения диабета

«Диета при диабете — это план здорового питания, который естественно богат питательными веществами и содержит мало жира и калорий. Ключевыми элементами являются фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Диабетическая диета — лучший план питания для большинства людей».