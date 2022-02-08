Диабет 2 типа: этот "золотой" напиток снижает уровень сахара в крови на месяцы
Изменение диеты может снизить высокий уровень сахара в крови и даже стабилизировать его в течение нескольких месяцев. Данные свидетельствуют о том, что употребление яблочного уксуса может оказывать сильное влияние на уровень сахара в крови.
Простое слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование было проведено на 110 подходящих пациентах с диабетом 2 типа, которые были отобраны и разделены на две группы. Группе вмешательства давали 15 мл яблочного уксуса в 200 мл воды во время ужина в течение трех месяцев, в то время как другая группа получала плацебо.
До и после HbA1C (гликозилированный гемоглобин) и изменения уровня сахара в крови натощак оценивались и анализировались на протяжении всего периода исследования. HbA1c — это ваш средний уровень глюкозы (сахара) в крови за последние два-три месяца, а уровень сахара в крови натощак измеряет средний уровень глюкозы в крови после ночного голодания.
Что выяснили исследователи?
Они наблюдали «значительные» изменения HbA1c и уровня сахара в крови натощак в интервенционной группе. Напротив, в группе плацебо не наблюдалось значительных изменений среднего значения этих статистических данных. Исследователи пришли к выводу, что яблочный уксус «при регулярном использовании эффективен в борьбе с диабетом».
Общие советы по питанию для лечения диабета
Диабетическая диета просто означает употребление самых полезных продуктов в умеренных количествах и соблюдение регулярного времени приема пищи.
Клиника Майо объясняет:
«Диета при диабете — это план здорового питания, который естественно богат питательными веществами и содержит мало жира и калорий. Ключевыми элементами являются фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Диабетическая диета — лучший план питания для большинства людей».
Ранее Медикфорум писал о том, что прием парацетамола повышает давление.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
Здоровье
Некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.
Оставить комментарий