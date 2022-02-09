Признаки рака кишечника: врачи называют 3 изменения со стулом
Изменения, происходящие со стулом, могут быть одним из первоначальных внешних признаков возникшего у человека рака кишечника.
Рак кишечника, обнаруженный на ранней стадии, хорошо поддается лечению, но заметить заболевание на этом этапе в обыденной жизни бывает нелегко. Чтобы быстро осознавать происходящие с телом изменения нужно обращать постоянное внимание на работу организма и самочувствие, проводить самостоятельные осмотры в зеркале, а также не упускать из виду то, что тело выделяет тело, советуют специалисты из Bowel Cancer UK.
По словам медиков, большинство случаев рака кишечника – это истории заболевания у людей старше 50 лет. Онкологи уточняют, что
«одним из первых признаков рака кишечника могут быть изменения со стулом, и, если конкретизировать, то три симптома не следует игнорировать никогда».
Кровотечение. Кровь в стуле является одним из наиболее распространенных признаков рака кишечника (хотя она может объясняться другими, менее серьезными проблемами, включая геморрой или трещины). В любом случае, заметив крови в виде красных вкраплений или увидев, что стул приобрел цвет, близкий к свекольному или черному, нужно посетить врача, определить настоящую причину должен он.
Изменившаяся частота посещения туалета. Специалисты советуют обсуждать с врачом любые изменения в том, как организм начал освобождаться от отходов жизнедеятельности. Некоторые пациенты с колоректальным раком сообщают, что возникает ощущение, будто кишечник не полностью опорожняется при посещении туалета и впоследствии чувствуется что-то вроде позыва снова сделать это. Также может меняться частота походов в туалет или изменяется время, когда кишечник «требует» очищения.
Изменения структуры стула. Если без видимой причины вдруг изменилась консистенция стула, нужно насторожиться. Если это оказалось не разовым случаем, следует поговорить с врачом. В случае рака кишечника могут чередоваться периоды диареи и запора.
Также онкологи напоминают, что наиболее эффективным способом определить подверженность человека раку кишечника являются профилактически осмотры.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может меняться стул при развитии рака поджелудочной железы.
Bowel Cancer UK
Здоровье
ведущая благотворительная организация Великобритании по борьбе с раком кишечника
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