Рак кишечника: 3 самых распространенных признака колоректального рака
Изменения в стуле могут быть одним из первых признаков рака кишечника. Вот три признака, которые вы никогда не должны игнорировать.
По данным Bowel Cancer UK, 90 процентов всех случаев рака кишечника поражают людей старше 50 лет. Рак кишечника поддается лечению, но его необходимо обнаружить на ранней стадии, чтобы получить наилучшие шансы на успешное лечение заболевания.
Каковы признаки рака кишечника?
Кровотечение
Кровотечение из анального отверстия, или признаки крови в стуле — один из наиболее распространенных признаков рака кишечника. Кровь в стуле может быть вызвана рядом других, менее серьезных проблем, таких как геморрой или анальная трещина. Она может быть вызвана даже употреблением в пищу определенных продуктов, включая свеклу или чрезмерное употребление красного пищевого красителя.
Потребность в туалете более или менее частая
Некоторые люди также сообщают о том, что они не полностью опорожняют кишечник после посещения туалета. Любые изменения в ваших привычках к туалету, которые вас беспокоят, стоит обсудить с врачом. Ведение дневника ваших симптомов может помочь вам дать врачу более четкое представление о том, что происходит, и как долго у вас были симптомы.
Изменения в вашем стуле
Если вы заметили изменения в консистенции вашего стула, и нет очевидной причины, такой как запор или желудочный сбой, вам следует обратиться к врачу.
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Bowel Cancer UK
Здоровье
Благотворительная организация по борьбе с раком кишечника в Великобритании.
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