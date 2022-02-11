Срочно отмените: онколог назвала противопоказания при непроходимости кишечника

«Непроходимость опасна попаданием содержимого кишки в брюшную полость, развитием перитонита и летальным исходом… Чтобы разгрузить кишку от газа и каловых масс, верхний конец кишки выводят на живот. Кал из нее собирается в специальный мешок», — пояснила эксперт.

Врач объяснила: при первых подозрениях на опухоль в кишечнике, следствием которой стала его непроходимость (продолжительные сложности с опорожнением) следует обязательно скорректировать рацион.Так, срочно следует отменить применение слабительных и клизм, отказаться от употребления всей растительной пищи и хлебобулочных изделий. Такие продукты нельзя употреблять ни в каком виде.Преимущество следует отдавать белковой пище: омлет, мясо птицы, рыбы, йогурты без наполнителей, бульон. При этом мясо должно быть максимально измельчено: лучше до состояния суфле или пюре. В идеальном варианте — необходим переход на специальное энтеральное питание.При этом важно, как можно скорее выполнить КТ или рентген брюшной полости. В случае подтверждения наличия опухоли, в первую очередь пациенту необходимо провести операцию по выведению стомы.В среднем на восстановление растянутой кишки потребуется около двух недель. Только после этого проводится плановая операция по удалению опухоли.