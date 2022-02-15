Полипы матки: имеет ли размер значение?

«Им кажется, что чем он крупнее, тем серьезнее ситуация, ну, а с маленьким можно ходить годами — это ерунда. Проясняю вопрос: в случае с полипами размер не имеет никакого значения», — предупредил специалист.

Прежде всего, врач обозначил, что эта патология, является одной из самых распространенных. После постановки диагноза, многие женщины задают вопрос о размере «находки».Так, полип размером всего в 2-3 мм потенциально содержит очень опасны атипические клетки. Примерно 25% случаев такой полип перерождается в аденокарциному.А бывает наоборот — образование до 4 см в диаметре может иметь устрашающий внешний вид и кровоточить, но его появление вызвано воспалением, а атипические клетки в нем отсутствуют.Кроме того, врач добавил, что независимо от размера полипа, его лечение должно проходить только посредством хирургического вмешательства.