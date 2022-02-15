Полипы матки: имеет ли размер значение?
Гинеколог Камиль Бахтияров рассказал, важен ли размер полипа матки.
Прежде всего, врач обозначил, что эта патология, является одной из самых распространенных. После постановки диагноза, многие женщины задают вопрос о размере «находки».
«Им кажется, что чем он крупнее, тем серьезнее ситуация, ну, а с маленьким можно ходить годами — это ерунда. Проясняю вопрос: в случае с полипами размер не имеет никакого значения», — предупредил специалист.
Так, полип размером всего в 2-3 мм потенциально содержит очень опасны атипические клетки. Примерно 25% случаев такой полип перерождается в аденокарциному.
А бывает наоборот — образование до 4 см в диаметре может иметь устрашающий внешний вид и кровоточить, но его появление вызвано воспалением, а атипические клетки в нем отсутствуют.
Кроме того, врач добавил, что независимо от размера полипа, его лечение должно проходить только посредством хирургического вмешательства.
Камиль Бахтияров
Здоровье
Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, хирург
Оставить комментарий