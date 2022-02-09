Эксперты рассказали, чем опасны трансжиры
В Роспотребнадзоре объяснили риски употребления в пищу трансжиров.
В ведомстве объяснили: главными причинами использования в пищевой промышленности трансжиров выступают дешевизна, привлекательный внешний вид и увеличение срока хранения и реализации таких продуктов. Однако их присутствие в рационе чревато ухудшением состояния здоровья человека.
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Так, при попадании в человеческий организм элементов, из которых состоят трансжиры, замещают собой молекулы «правильных» липидов, необходимых для формирования клеточных оболочек. Как следствие: в организме накапливаются токсины, происходят сбои в гормональной и ферментной системах.
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«Прежде чем приобрести готовый к употреблению продукт или полуфабрикат, изучите этикетку. В составе продукта трансжиры могут указываться как кулинарный, гидрогенизированный, сатурированный, модифицированный растительный, комбинированный, фритюрный жир или маргарин», — говориться в сообщении.⠀
Специалисты рекомендуют избегать таких продуктов. При этом следует помнить, что полностью исключать жиры из питания нельзя. Поэтому важно отдавать предпочтение их здоровым источникам (семена растений, орехи, мясо, рыба, растительные масла).
Роспотребнадзор
Здоровье
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке.
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