Эксперты рассказали, чем опасны трансжиры

«Прежде чем приобрести готовый к употреблению продукт или полуфабрикат, изучите этикетку. В составе продукта трансжиры могут указываться как кулинарный, гидрогенизированный, сатурированный, модифицированный растительный, комбинированный, фритюрный жир или маргарин», — говориться в сообщении.

В ведомстве объяснили: главными причинами использования в пищевой промышленности трансжиров выступают дешевизна, привлекательный внешний вид и увеличение срока хранения и реализации таких продуктов. Однако их присутствие в рационе чревато ухудшением состояния здоровья человека.Так, при попадании в человеческий организм элементов, из которых состоят трансжиры, замещают собой молекулы «правильных» липидов, необходимых для формирования клеточных оболочек. Как следствие: в организме накапливаются токсины, происходят сбои в гормональной и ферментной системах.⠀⠀Специалисты рекомендуют избегать таких продуктов. При этом следует помнить, что полностью исключать жиры из питания нельзя. Поэтому важно отдавать предпочтение их здоровым источникам (семена растений, орехи, мясо, рыба, растительные масла).