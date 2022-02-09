Ковид: потенциально смертельное осложнение возникает после нескольких месяцев выздоровления
Внимание многих исследователей обращено на долгосрочные последствия ковида, и новое исследование рисует поразительную картину. Согласно большому исследованию предыдущая инфекция Covid может повысить риск сердечного приступа на 63 процента.
Исследователи наблюдали всплеск сердечно-сосудистых осложнений в течение года после выздоровления. Чтобы прийти к такому выводу, эксперты из Вашингтонского университета в Сент-Луисе просмотрели записи о более чем 150 000 человек, инфицированных Covid, из базы данных ветеранов США. Затем они сравнили бремя сердечных заболеваний в этой группе с показателем среди 11 миллионов человек, которые никогда не заражались вирусом или не пользовались системой здравоохранения ветеранов до пандемии.
Исследователи предупредили, что цифры могут привести к новому кризису в области общественного здравоохранения.
Они наблюдали заметное увеличение риска сердечного приступа на 63 процента после ковида, в то время как вероятность заболеть ишемической болезнью сердца или инсультом подскочила на 72 и 52 процента соответственно.
Результаты были одинаковыми в зависимости от возраста, расы, пола или ранее существовавших заболеваний и проявлялись даже у здоровых людей без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе.
Хотя риск заболевания наиболее значительно вырос среди выживших, которые были госпитализированы с COVID-19, «существенное» увеличение было даже у тех, у кого была легкая инфекция.
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Washington University in St Louis.
Здоровье
Университет в штате Вашингтон (США).
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