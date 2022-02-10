Рак поджелудочной: врачи называют «два ранее неизвестных» и другие симптомы
Ученым известны более 20 признаков рака поджелудочной, а после исследования прошлого года были также идентифицированы ранее неизвестные симптомы.
По данным Национального научно-исследовательского института рака, в 2021 году научными специалистами был подтвержден в общей сложности 21 симптом рака поджелудочной железы, любой из которых может проявляться за год до того, как человеку будет диагностировано заболевание. Данный тип рака возникает, когда злокачественные клетки размножаются внутри поджелудочной железы, органа, вырабатывающего пищеварительные жидкости. Наиболее распространенным его вариантом является аденокарцинома протоков поджелудочной железы.
В 2021 году исследователями Оксфордского университета были проанализированы данные более 24 тыс. пациентов, которым диагностировался рак поджелудочной. В результате этого расследования специалисты определили в качестве маркеров этого заболевания
«ранее неизвестные симптомы – чувство жажды и темную мочу».
Другими симптомами были названы
- пожелтение кожи и белков глаз,
- кровотечение в желудке или кишечнике,
- проблемы с глотанием,
- диарея,
- изменение характера дефекации,
- тошнота,
- расстройство желудка,
- боль в животе,
- потеря веса,
- запор,
- метеоризм,
- изжога,
- лихорадка,
- усталость,
- потеря аппетита,
- кожный зуд,
- боль в спине.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы рака поджелудочной железы часто пропускаются людьми.
Оксфордский университет (University of Oxford)
Здоровье
британский университет в городе Оксфорд, один из старейших университетов в мире,
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