Врач Соломатина посоветовала пожилым людям употреблять сложные углеводы

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пожилая женщина за столом

Врач-диетолог Елена Соломатина: сложные углеводы в рационе пожилых людей должны присутствовать ежедневно.

Врач Соломатина напомнила в интервью, что углеводы являются для организма источником энергии. Пожилым людям медик посоветовала употреблять в  пищу сложные углеводы.

«Углеводы бывают двух видов – сложные и простые. К простым относятся сладости, выпечка, конфеты, белый хлеб и манная крупа. От таких продуктов пожилым людям лучше отказаться», - сказала эксперт в комментарии для «Москвы 24».

Врач добавила, что после употребления простых углеводов происходит резкий скачок уровня сахара в крови, который спустя время так же резко снижается. Это приводит к состоянию сильной усталости и голоду, который побуждает людей употреблять вредные продукты.

Сложные углеводы не вызывают подобных изменений.  Врач Соломатина констатировала, что источники сложных углеводов обычно насыщены клетчаткой, которая помогает выводит из организма лишний сахар, жиры и токсины, улучшает состояние кишечной микрофлоры.
 
«Пожилым рекомендуется есть до 400 граммов сложных углеводов в день – это отрубной хлеб, фрукты, овощи, макароны из твердых сортов, цельнозерновые каши, которые нужно варить: гречка, овсянка, бурый рис и другие», - резюмировала диетолог.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : углеводы, пожилые люди, Елена Соломатина
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