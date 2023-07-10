Врач Соломатина посоветовала пожилым людям употреблять сложные углеводы

«Углеводы бывают двух видов – сложные и простые. К простым относятся сладости, выпечка, конфеты, белый хлеб и манная крупа. От таких продуктов пожилым людям лучше отказаться», - сказала эксперт в комментарии для «Москвы 24».

«Пожилым рекомендуется есть до 400 граммов сложных углеводов в день – это отрубной хлеб, фрукты, овощи, макароны из твердых сортов, цельнозерновые каши, которые нужно варить: гречка, овсянка, бурый рис и другие», - резюмировала диетолог.

Врач Соломатина напомнила в интервью, что углеводы являются для организма источником энергии. Пожилым людям медик посоветовала употреблять в пищу сложные углеводы.Врач добавила, что после употребления простых углеводов происходит резкий скачок уровня сахара в крови, который спустя время так же резко снижается. Это приводит к состоянию сильной усталости и голоду, который побуждает людей употреблять вредные продукты.Сложные углеводы не вызывают подобных изменений. Врач Соломатина констатировала, что источники сложных углеводов обычно насыщены клетчаткой, которая помогает выводит из организма лишний сахар, жиры и токсины, улучшает состояние кишечной микрофлоры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты ведут к липидным наслоениям в сосудах.

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