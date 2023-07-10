Эндокринолог Юрочкин: употребление алкоголя может вызывать гипогликемию

«Алкоголь может продолжать воздействовать на организм и печень в течение нескольких часов после употребления, так что сахар в крови может упасть через несколько часов после выпивки. Особенно важно знать об этом риске, если принимаются какие-либо лекарства – например, инсулин на ночь перед сном. В этом случае возрастает риск гипогликемии в ночное время».

головокружение

тремор

головная боль

невнятная речь

слабость

спутанное сознание.

Врач Юрочкин рассказал в беседе с «МедикФорум», что в поддержании здорового уровня сахара в крови большую роль играет печень – она помогает контролировать сахар в крови путем хранения и производства глюкозы. Но также печень отвечает за детоксикацию организма от алкоголя. Когда орган занят расщеплением алкоголя, эта задача становится приоритетной, а функция выделения глюкозы отключается как не самая важная. Это в результате может повлиять на общий уровень сахара в крови, спровоцировать его снижение вплоть до гипогликемии.Эндокринолог Юрочкин объяснил, как употребление алкоголя может вызывать гипогликемию.Специалист обрати внимание на то, что симптомы гипогликемии, вызванной употреблением алкоголя, можно спутать с состоянием алкогольного опьянения из-за общих симптомов.Вот как может проявляться алкогольная гипогликемия:В тяжелых случаях гипогликемии могут возникнуть судороги или кома.Эндокринолог посоветовал помнить: некоторые алкогольные напитки, такие как традиционные коктейли, сливочные ликеры и сладкие вина, содержат больше углеводов и сахаров. Это означает, что эти напитки могут привести к более высокому уровню сахара в крови, чем другие виды, такие как светлое пиво, красные и белые вина и спиртные напитки. Падение уровня сахара после достижения такого пика тоже может быть существенным и резким.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие каши вредны для людей с болезнями сердца.

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