Нутрициолог Строков: вот что происходит с вашим телом, когда вы отказываетесь от углеводов





Стоит ли отказываться от углеводов?

"Углеводы являются важным источником энергии для вашего тела и дают вам энергию, необходимую для повседневной жизни. Цельнозерновые продукты, фрукты и овощи содержат сложные углеводы, которые медленно перевариваются и дольше сохраняют чувство сытости. Они входят в число здоровых углеводов".

Вот что происходит, когда вы отказываетесь от углеводов

"Отказ от углеводов и связанное с этим изменение диеты могут привести к таким симптомам, как головокружение, усталость, слабость, головные боли, тошнота, перепады настроения и трудности с концентрацией внимания".

Существует множество мнений и мифов об углеводах. Некоторые утверждают, что они являются врагом здорового питания и приводят к набору веса. Но так ли это на самом деле?С другой стороны, рафинированные продукты, такие как макароны, белый хлеб, сладости и сладкие напитки, считаются «плохими» углеводами, потому что они быстро попадают в кровь и вызывают повышение уровня сахара в крови.Поэтому настоятельно рекомендуется сбалансированная диета с соответствующей долей углеводов. Но что происходит в вашем теле?На самом деле, отказ от углеводов может иметь различные побочные эффекты, которые часто называют «низкоуглеводным гриппом».Причина этого в том, что тело и мозг лишены самого важного источника энергии. Побочные эффекты отказа от углеводов могут сохраняться в течение нескольких недель.Важно дать вашему телу время, чтобы приспособиться. В норме нашему мозгу для оптимальной работы требуется около 120 граммов углеводов в день. Отказ от углеводов приводит к различным изменениям в организме. Если суточная доза углеводов составляет менее 20 граммов, возникает так называемый кетоз.В этом состоянии организм черпает необходимую ему энергию непосредственно из жировых отложений. Это приводит к сжиганию жира в организме и, следовательно, к потере веса.Ранее МедикФорум писал о пользе вишни.

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