Рак легких: изменение в руке, которое может сигнализировать о заболевании
Национальная служба здравоохранения сообщает, что когда дело доходит до признаков рака легких, на ранних стадиях заболевания их обычно нет. Затем у людей появляются пять общих симптомов.
Симптомы:
• Боль или боль при дыхании или кашле
• Постоянный кашель
• Необъяснимая усталость и потеря веса
• Кашель с кровью
• Постоянная одышка
Некоторые симптомы менее распространены, чем другие, и могут появляться в необычных местах. В частности, могут произойти изменения в пальцах.
Они могут стать более изогнутыми, или их концы могут стать больше, состояние, известное как утолщение пальцев. У человека может развиться дисфагия, состояние, при котором трудно глотать или человек может испытывать боль при глотании.
Помимо затрудненного глотания, симптомы включают:
• Хрипы
• Хриплый голос
• Отек лица и шеи
• Постоянная боль в груди или плече
• Кашель, который не проходит через две или три недели
• Длительный кашель, который усиливается
• Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться
• Боль при кашле
• Постоянная усталость
• Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса
Эти симптомы, некоторые из которых встречаются чаще, чем другие, могут быть признаками рака легких. Ряд факторов также может увеличить риск развития рака легких.
Наиболее распространенным является курение с привычкой, ответственной за более чем 70 процентов случаев.
Согласно статистике NHS, у тех, кто выкуривает более 25 сигарет в день, вероятность заболеть раком легких в 25 раз выше, чем у некурящих.
Другие пути, которыми человек может заболеть раком легких, включают пассивное курение, воздействие опасных химических веществ, курение каннабиса, который часто смешивают с табаком и радоном.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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