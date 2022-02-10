Заражение Омикроном: врач называет «симптом номер один»

«Некоторые отчеты показывают, что первый симптом, характерный для заражения Омикроном, – это насморк: он встречается в волну этого штамма чаще, чем в периоды распространения других вариантов», - сообщил медик.

«Если у вас появятся какие-либо симптомы инфекции верхних дыхательных путей, вам следует рассматривать заболевание ковидом как один из наиболее вероятных диагнозов», - подчеркнул доктор медицины.