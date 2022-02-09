Заражение Омикроном: симптомы инфекции часто проявляются в этом порядке – врач
У некоторых людей симптомы заражения Омикроном проявляются только в течение дня или двух.
Диагност и сертифицированный врач неотложной медицины, доктор Нил Браун рассказал в интервью о специфике проявления инфекции, возникающей при заражении штаммом Омикрон. Медик заметил, что во многих случаях симптомы инфекции проявляются в одном порядке –
«лихорадка, озноб и затем головная боль».
Такая последовательность симптомов часто оказывается ранней клинической картиной заражения.
В то же время, уточнил врач, у некоторых людей симптомы заражения практически отсутствуют, у других начинаются мышечные боли или усталость.
Сколько длится инфекция. По словам доктора Брауна,
«симптомы достигают пика через несколько дней и исчезают к 7-10 дню».
Если заболевание протекает нетипично, симптомы проявляются только в течение дня или двух, либо в некоторых случаях оказываются необычайно длительными, сохраняясь неделями.
Серьезные симптомы, требующие вызова врачей.Доктор Браун рекомендует вызывать скорую помощь при проявлении следующих симптомов.
- Затрудненное дыхание, одышка.
- Постоянная боль или давление в груди.
- Спутанность сознания, дезориентация.
- Необычайная сонливость, когда человек не способен проснуться.
- Бледная, серая или синеватая кожа.
Ранее портал MedikForum.ru писал о малоизвестных признаках заражения Омикроном в плечах и спине.
Нил Браун (Neil Brown)
Здоровье
сертифицированный врач скорой помощи с 20-летним опытом работы, медицинский консультант
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