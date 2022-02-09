Заражение Омикроном: симптомы инфекции часто проявляются в этом порядке – врач

«лихорадка, озноб и затем головная боль».

«симптомы достигают пика через несколько дней и исчезают к 7-10 дню».

Затрудненное дыхание, одышка.

Постоянная боль или давление в груди.

Спутанность сознания, дезориентация.

Необычайная сонливость, когда человек не способен проснуться.

Бледная, серая или синеватая кожа.