Заражение Омикроном: симптомы инфекции часто проявляются в этом порядке – врач

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тест на коронавирус

У некоторых людей симптомы заражения Омикроном проявляются только в течение дня или двух.

Диагност и сертифицированный врач неотложной медицины, доктор Нил Браун рассказал в интервью о специфике проявления инфекции, возникающей при заражении штаммом Омикрон. Медик заметил, что во многих случаях симптомы инфекции проявляются в одном порядке –

«лихорадка, озноб и затем головная боль».

Такая последовательность симптомов часто оказывается ранней клинической картиной заражения.

В то же время, уточнил врач, у некоторых людей симптомы заражения практически отсутствуют, у других начинаются мышечные боли или усталость.

Сколько длится инфекция. По словам доктора Брауна,

«симптомы достигают пика через несколько дней и исчезают к 7-10 дню».

Если заболевание протекает нетипично, симптомы проявляются только в течение дня или двух, либо в некоторых случаях оказываются необычайно длительными, сохраняясь неделями.

Серьезные симптомы, требующие вызова врачей.Доктор Браун рекомендует вызывать скорую помощь при проявлении следующих симптомов.
  • Затрудненное дыхание, одышка.
  • Постоянная боль или давление в груди.
  • Спутанность сознания, дезориентация.
  • Необычайная сонливость, когда человек не способен проснуться.
  • Бледная, серая или синеватая кожа.
Ковид или грипп? Некоторые симптомы могут проявляться как при COVID-19, так и при гриппе – это кашель, лихорадка, одышка, боли в теле, головная боль, усталость, боль в горле, тошнота и рвота. Но заражению ковидом чаще свойственна потеря обоняния и чувства вкуса, либо их качественное изменение (запахи и вкус искажаются), а также сыпь на коже. В то же время, говорит врач, насморк чаще наблюдается при заболевании гриппом, чем ковидом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о малоизвестных признаках заражения Омикроном в плечах и спине.
Нил Браун (Neil Brown)
Нил Браун (Neil Brown)
Здоровье
сертифицированный врач скорой помощи с 20-летним опытом работы, медицинский консультант
Теги : симптомы коронавируса, Омикрон-штамм, Нил Браун