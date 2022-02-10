Ученые: аутизм можно выявить на обычном пренатальном УЗИ

«Врачи могут использовать эти признаки, различимые во время обычного УЗИ, для оценки вероятности рождения ребенка с РАС, - рассказывает профессор Идан Менаше, член Центра и Департамента общественного здравоохранения факультета медицинских наук, глава исследования. - Наши результаты показывают, что определенные типы РАС, которые включают аномалии других органов, могут быть обнаружены в утробе матери».

Обычное пренатальное УЗИ во втором триместре может выявить ранние признаки расстройства аутистического спектра (РАС). Такой вывод был сделан учеными Университета Бен-Гуриона в Негеве, Израиль, и Медицинского центра Сорока. Публикация вышла в журнале Brain.Исследователи изучили данные сотен пренатальных ультразвуковых исследований, проведенных в середине беременности. Они обнаружили аномалии в сердце, почках и голове у 30 % плодов, у которых позже развился РАС, что в три раза выше, чем у нормально развивающихся плодов из общей популяции, и в два раза выше, чем у их нормально развивающихся братьев и сестер. Аномалии выявлялись чаще у девочек, чем у мальчиков, и тяжесть аномалий также была связана с последующей тяжестью РАС.Предыдущее исследование Центра показало, что ранняя диагностика и лечение повышают социальные навыки людей с диагнозом в три раза. Пренатальная диагностика может означать курс лечения с рождения вместо ожидания до 2-3 лет или даже позже.Ранее ученые рассказали, с помощью какого растения можно защититься от коронавируса