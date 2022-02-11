Простейшее УЗИ во время беременности выявит аутизм
Израильские исследователи из Университета Бен-Гуриона установили, что обычное ультразвуковое исследование во втором триместре может выявить ранние признаки расстройств аутистического спектра. Это очень важное открытие, поскольку чем раньше диагностируется аутизм, тем больше шансов у ребёнка получить специализированное воспитание, которое сгладит многие неприятные симптомы нарушения.
Авторы исследования проанализировали информацию от сотен ультразвуковых анатомических исследований, которые обычно производятся от 18 до 22 недель беременности. Во время этих исследований желающие папы и мамы могут узнать пол ребенка. Ну а врачи - проследить за развитием его мозга, лица, сердца, позвоночника и других важных органов.
Исследователи обнаружили, что в сердце, почках и голове 30% младенцев, у которых позднее диагностируются расстройства аутистического спектра, на этих ультразвуковых снимках обнаруживаются некоторые нерегулярности. Их наличие приблизительно в три раза выше, чем у обычно развивающегося плода у большинства других мам. За счет выявления этих признаков при обычном УЗИ врачи теперь могут оценивать возможность рождения малыша с аутизмом.
Но необходимы более крепкие доказательства того, что эти аномалии плода позднее приводят к аутистическим расстройствам, как отмечают исследователи. Они встречали данные признаки почему-то чаще у девочек, и тяжесть этих аномалий плотно коррелировала позднее с тяжестью симптомов аутизма. Однако сам аутизм обычно как раз чаще диагностируется у мальчиков. Представители сильного пола в 4 раза чаще сталкиваются с расстройствами аутистического спектра. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бен-Гуриона
Медицина
является общественным исследовательским университетом в Беэр-Шеве, Израиль
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