Каждый третий человек подвергается воздействию потенциально опасных пестицидов

«Наше исследование показывает, что воздействие 2,4-D на человека значительно возросло. По прогнозам, оно будет расти еще больше в будущем», - рассказывает Марлайна Фрейстлер, аспирант Университета Джорджа Вашингтона.

Ученые Университета Джорджа Вашингтона провели исследование и обнаружили, что у каждого третьего человека, участвовавшего в опросе, были обнаружены признаки воздействия пестицида 2,4-диxлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-D). Это новое исследование показало, что воздействие химического вещества на человека увеличивается, поскольку оно все чаще применяется в сельском хозяйстве. Ученые выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий для здоровья.Фрейстлер и ее коллеги искали биомаркеры пестицида в образцах мочи участников Национального исследования здоровья и питания. Они оценили использование 2,4-D в сельском хозяйстве, изучив государственные и частные данные об использовании пестицидов с 2001 по 2014 год.Из 14 395 участников опроса почти у 33 процентов обнаруживался 2,4-D в моче. Исследователи установили, что уровень содержания этого пестицида в моче увеличился с 17 процентов в начале исследования в 2001–2002 годах до почти 40 процентов десятью годами позже.2,4-D был разработан в 1940-х годах и вскоре стал популярным средством от сорняков среди фермеров, которые хотели повысить урожайность. Используют его и некоторые домовладельцы для сохранения газона.Ранее ученые назвали необычный симптом, указывающий на диабет