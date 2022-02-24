Москиты адаптируются, чтобы уклоняться от пестицидов
Исследование показало, что москиты гораздо умнее, чем о них думают люди. В частности, насекомые прекрасно адаптируются для того, чтобы избегать воздействия пестицидов.
Учёные из Университета Киля в Германии провели исследование, которое показало удивительную эволюцию организмов москитов. Принято считать, что их довольно легко вывести с помощью небольшого количества пестицидов. Но исследование продемонстрировало, что эти маленькие кровососы умело уклоняются от их воздействия. Самки комаров учатся избегать пестицидов всего после единичного воздействия, если они не погибают. В ходе экспериментов ученые подвергали самок комаров Aedes aegypti и Culex quinquefasciatus (переносчики опасных тропических болезней) нелетальным дозам распространённых пестицидов малатиона, пропоксура, дельтаметрина, перметрина и лямбда-цигалотрина. Затем было проверено, как комары реагируют на повторное воздействие того же пестицида в будущем.
Ученые выснили, что "запомнившие" яды комары уклонялись от прохождения через сеткус с пестицидом навстречу к приманке, по сравнению с теми комарами, которые не подвергались этому воздействию. А подобное показывает, что комары обладают некоторым подобием интеллекта, они способны обучаться защите от представляющих для них опасностей и противостоять им.
Итоги эксперимента установили, что знакомые с пестицидами в прошлом комары в два раза чаще выживали при повторной попытке воздействия на них тех же самых отравляющих веществ, по сравнению с теми комарами, кто с пестицидами не сталкивался. Это говорит о возможности комаров связывать свои воспоминания с определёнными объектами, сигналами и запахами. А значит, человечество недооценивает мыслительные процессы у комаров. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Киля
Медицина
ведущий классический университет (и научный центр), один из крупнейших в Германии, где представлены почти все научные направления, но ведущими являются прикладные науки о жизни, геология и океанография
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