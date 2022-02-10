Пережившие природные катастрофы могут состариться раньше времени
Исследование ученых из Университета Аризоны показало, что природные катастрофы опасны не только в тот момент, когда они происходят. Пережившие их люди могут столкнуться с ускоренным старением.
В 2017 году на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария», который вызвал крупнейшую катастрофу в истории острова. Погибло более 3 000 человек, почти все жители острова потеряли доступ к электричеству, материальный ущерб превысил $100 млрд. И теперь ученые из США выяснили, как этот стресс и вызванные ими невзгоды могли отразиться на долгосрочном здоровье населения. Оказывается, у многих это ускорило процессы старения. Правда, пока что ученые проверили только местных обезьян.
Исследователи отмечают, что хотя от старения уклониться не удаётся никому, у каждого человека оно проходит с индивидуальной скоростью. И темп старения может измениться в зависимости от негативного или позитивного жизненного опыта. Природные катастрофы относятся к опыту негативному, это экстремальные события, способные спровоцировать хронические воспалительные процессы и раннее начало некоторых возрастных заболеваний, включая и болезни сердца. Опубликованные результаты исследования показывают, что стихийные бедствия способны на молекулярном уровне ускорить старение иммунной системы.
Учёные оценивали эти молекулярные изменения, включая расположение генов белков, экспрессию генов-маркеров иммунных клеток и биологическое старение. Наблюдение осуществлялись на макаках. Было установлено, что неблагоприятные последствия урагана ускорили у них старение иммунной системы. Пережившие ураган обезьяны имели профиль экспрессии иммунных генов, который показывал на ускорение старения на два года - это составляет эквивалент от 7 до 8 лет человеческой жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Аризоны
Здоровье
общественное научно-исследовательское высшее учебное заведение штата Аризона с собственным земельным участком, основанное в 1885 году
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