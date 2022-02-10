Инсульт: у людей с этим заболеванием вероятность ишемического инсульта в 3 раза выше

«ОКР может поражать мужчин, женщин и детей. У некоторых людей симптомы появляются рано, часто в период полового созревания, но обычно они появляются в раннем взрослом возрасте».

"Результаты нашего исследования должны побудить людей с ОКР вести здоровый образ жизни, например, отказ от курения или отказ от курения, регулярная физическая активность и поддержание здорового веса во избежание факторов риска, связанных с инсультом".