Рак кишечника: изменение формы стула, которое может сигналить о болезни
Одним из визуальных признаков такого заболевания, как рак кишечника, является изменение привычной формы стула.
Медики напоминают, как важно реагировать изменения в работе пищеварительной системы, поскольку это помогает своевременно обнаружить серьезное заболевание, если оно возникает. Специалисты организации UCLA Health рассказали, на какие симптомы нужно обращать внимание, имея в виду колоректальный рак.
По словам экспертов, одним из внешних признаков, предупреждающих о возможном раке кишечника, является «изменение формы вашего стула».
Онкологи поясняют: рак кишечника является результатом изменения и бесконтрольного роста клеток, в большинстве случаев опухолям предшествуют предраковые новообразования – полипы. По мере того, как такой полип растет, он может кровоточить или вызывать закупорку кишечника. Этот процесс может привести к изменению формы стула.
В частности, стул приобретает очень узкую форму, напоминая карандаш или шнурок.
Другие возможные предупреждающие признаки.
- Кровь в стуле, который из-за этого может почернеть.
- Спазмы или дискомфорт в нижней части живота.
- Чувство позывов к дефекации, когда в этом нет реальной физиологической необходимости.
- Запор или диарея, которые длятся несколько дней.
- Необъяснимое снижение аппетита.
Ранее портал MedikForum.ru писал о «пахучем» признаке рака поджелудочной железы, который часто игнорируют.
UCLA Health.
Здоровье
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