Рак кишечника: изменение формы стула, которое может сигналить о болезни

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посещение туалета

Одним из визуальных признаков такого заболевания, как рак кишечника, является изменение привычной формы стула.

Медики напоминают, как важно реагировать изменения в работе пищеварительной системы, поскольку это помогает своевременно обнаружить серьезное заболевание, если оно возникает. Специалисты организации UCLA Health рассказали, на какие симптомы нужно обращать внимание, имея в виду колоректальный рак.

По словам экспертов, одним из внешних признаков, предупреждающих о возможном раке кишечника, является «изменение формы вашего стула».

Онкологи поясняют: рак кишечника является результатом изменения и бесконтрольного роста клеток, в большинстве случаев опухолям предшествуют предраковые новообразования – полипы. По мере того, как такой полип растет, он может кровоточить или вызывать закупорку кишечника. Этот процесс может привести к изменению формы стула.

В частности, стул приобретает очень узкую форму, напоминая карандаш или шнурок.

Другие возможные предупреждающие признаки.
  • Кровь в стуле, который из-за этого может почернеть.
  • Спазмы или дискомфорт в нижней части живота.
  • Чувство позывов к дефекации, когда в этом нет реальной физиологической необходимости.
  • Запор или диарея, которые длятся несколько дней.
  • Необъяснимое снижение аппетита.
При возникновении какие-либо из этих симптомов следует проконсультироваться с врачом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о «пахучем» признаке рака поджелудочной железы, который часто игнорируют.

UCLA Health.

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