Рак кишечника: изменение формы стула, которое может сигнализировать о смертельной болезни

0 Фото: pexels.com
Рак кишечника: изменение формы стула, которое может сигнализировать о смертельной болезни

Рак кишечника является результатом изменения и бесконтрольного роста клеток в толстой кишке, состоящей из толстой и прямой кишки. Большинство видов рака кишечника развиваются из предраковых новообразований, называемых полипами. 

«По мере того, как полип растет, он может кровоточить в стуле или вызывать закупорку кишечника, что может вызвать симптомы колоректального рака», — объясняет UCLA Health в США.

Этот процесс может привести к «изменению формы стула». Как правило, изменение принимает форму очень узкого стула.
Другие предупреждающие знаки включают в себя:
  • Красная или черная кровь в стуле
  • Красная или черная кровь в унитазе после дефекации
  • Спазмы или дискомфорт в нижней части живота
  • Чувство дискомфорта или позывы к дефекации, когда в этом нет необходимости
  • Запор или диарея, которые длятся более нескольких дней
  • Снижение аппетита
  • Непреднамеренная потеря веса
«Обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо из этих симптомов. Хотя они могут не представлять серьезной проблемы, иногда они являются признаками заболеваний», — советует UCLA Health.


Точная причина рака кишечника неизвестна. Исследования показали, что несколько факторов могут повысить вероятность. Риск развития рака кишечника (ободочной и прямой кишки) зависит от многих факторов, включая возраст, генетику и образ жизни.

Однако наличие одного или нескольких факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете раком кишечника. Хотя очень сложно исследовать связь между диетой и раком, исследования показали, что определенные продукты могут определенно влиять на риск развития рака кишечника.

Ранее Медикфорум писал о повторном заражении Омикроном.

UCLA Health

Здоровье

Система здравоохранения, которая включает в себя несколько больниц, Медицинскую школу Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и обширную сеть первичной медико-санитарной помощи в районе Лос-Анджелеса.

Теги : симптомы рака кишечника, рак кишечника, советы специалистов