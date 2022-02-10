Рак кишечника: изменение формы стула, которое может сигнализировать о смертельной болезни

«По мере того, как полип растет, он может кровоточить в стуле или вызывать закупорку кишечника, что может вызвать симптомы колоректального рака», — объясняет UCLA Health в США.

Красная или черная кровь в стуле

Красная или черная кровь в унитазе после дефекации

Спазмы или дискомфорт в нижней части живота

Чувство дискомфорта или позывы к дефекации, когда в этом нет необходимости

Запор или диарея, которые длятся более нескольких дней

Снижение аппетита

Непреднамеренная потеря веса

«Обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо из этих симптомов. Хотя они могут не представлять серьезной проблемы, иногда они являются признаками заболеваний», — советует UCLA Health.



