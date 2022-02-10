Рак кишечника: изменение формы стула, которое может сигнализировать о смертельной болезни
Рак кишечника является результатом изменения и бесконтрольного роста клеток в толстой кишке, состоящей из толстой и прямой кишки. Большинство видов рака кишечника развиваются из предраковых новообразований, называемых полипами.
«По мере того, как полип растет, он может кровоточить в стуле или вызывать закупорку кишечника, что может вызвать симптомы колоректального рака», — объясняет UCLA Health в США.
Этот процесс может привести к «изменению формы стула». Как правило, изменение принимает форму очень узкого стула.Другие предупреждающие знаки включают в себя:
- Красная или черная кровь в стуле
- Красная или черная кровь в унитазе после дефекации
- Спазмы или дискомфорт в нижней части живота
- Чувство дискомфорта или позывы к дефекации, когда в этом нет необходимости
- Запор или диарея, которые длятся более нескольких дней
- Снижение аппетита
- Непреднамеренная потеря веса
«Обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо из этих симптомов. Хотя они могут не представлять серьезной проблемы, иногда они являются признаками заболеваний», — советует UCLA Health.
Однако наличие одного или нескольких факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете раком кишечника. Хотя очень сложно исследовать связь между диетой и раком, исследования показали, что определенные продукты могут определенно влиять на риск развития рака кишечника.
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UCLA Health
Здоровье
Система здравоохранения, которая включает в себя несколько больниц, Медицинскую школу Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и обширную сеть первичной медико-санитарной помощи в районе Лос-Анджелеса.
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