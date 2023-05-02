Диетолог Пономарева назвала антивозрастные продукты, которые увеличивают продолжительность жизни
Диетолог объясняет, как кишки здоровых долгожителей помогли точно определить продукты, которые могут способствовать долголетию.
Хотя не существует одного продукта, который может гарантировать долгую и здоровую жизнь, объяснил, что одна группа продуктов кажется особенно мощной. Опираясь на последние исследования диетолог поделилась «антивозрастными» продуктами, которые нужно есть ежедневно.
"Генетика играет относительно небольшую роль в старении, а образ жизни играет гораздо более важную роль. Питание для здорового микробиома имеет решающее значение, если вы хотите хорошо стареть и выжить намного дольше средней продолжительности жизни. Ваш кишечный микробиом описывает совокупность всего генетического материала микробов в вашем кишечнике, включая бактерии, вирусы, грибки и другие мелкие организмы", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
То, что и в каком количестве вы едите, играет ключевую роль в том, остаетесь ли вы здоровым или нет, но не менее важным представляется влияние этой пищи на микробиом вашего кишечника.
Исследование показало, что у здоровых долгожителей в кишечнике обитает очень разнообразная смесь микробов.
В Китае сравнили микробиомы 1575 человек в возрасте от 20 до 100 лет.
Результаты показали, что у самых здоровых долгожителей был особенно высокий уровень бактерий, называемых бактероидетами.
«Bacteroidetes, по-видимому, хуже поглощают жир, который мы потребляем, чем другие кишечные бактерии, поэтому люди, у которых его больше, как правило, удаляют больше калорий из своего тела».
Пономарева рекомендовала придерживаться в основном растительной, богатой клетчаткой диеты, которая содержит много «разноцветных фруктов и овощей».
Что касается бактероидов и других «хороших» бактерий, диетолог посоветовала ежедневно есть ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кефир и кимчи.
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