Онколог Карасев: стойкая боль и повышенная температура без ОРВИ могут указывать на рак

«Если вы пьете обезболивающие таблетки, а их действия не хватает даже на пару часов, надо идти к врачу».

«Часто пациенты сами нащупывают опухоли, например, в молочной железе, или обнаруживают увеличенные лимфоузлы или даже иногда новообразования в брюшной полости».

Врач сообщил, что хотя симптомы рака бывают обусловлены конкретным расположением опухоли в организме, существуют общие признаки, которые могут возникать при многих онкозаболеваниях. Онколог перечислил их.По словам Карасева, постоянные быстро возобновляемые после приема лекарств болевые ощущения – это тревожный сигнал, требующий проверки.Заметное похудение, которое происходит у человека, не меняющего рацион или образ жизни, тоже может указывать на рак.Онколог Карасев посоветовал пройти обследование, если какое-то недомогание длится долгое время, несмотря на лекарственную терапию. Например, человека беспокоит язва желудка, хотя он принимает препараты. Или не проходит анемия, хотя соблюдалось лечение.Специалист объяснил:Врач констатировал: если температура тела является повышенной, тогда как нет никакой простуды или другого ОРВИ, – это может говорить о воспалении. Стойкое воспаление ассоциируется с развитием рака.Человек может начать жаловаться на запор или диарею, которые не были ему свойственны раньше. Вдобавок эти состояния могут чередоваться периодами. Кроме того, может меняться традиционное время посещения туалета или меняется стул (по цвету, по способности не тонуть в воде, по запаху и т.д.). Также в стуле появляется кровь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, могут ли татуировки стать причиной возникновения рака.

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