Рак поджелудочной железы: назван «вонючий признак», который часто игнорируют
Медики напоминают, что по запаху, оставляемому в туалете, можно заподозрить проблемы с поджелудочной железой, но этот предупреждающий признак люди часто игнорируют.
Специалисты из Pancreatic Cancer UK напомнили в интервью, что «вонючий признак», проявляющийся при посещении туалета, может быть одним из ранних сигналов о заболевании поджелудочной. Онкологи объяснили, что при развитии рака поджелудочной железы растущая опухоль препятствует попаданию пищеварительных ферментов в кишечник – результатом этого становится неспособность ЖКТ нормально переваривать жирную пищу. Побочным эффектом данного процесса является запах стула, становящийся гораздо более неприятным.
Врачи уточняют, что стул заболевшего человека становится перенасыщен жиром, который не может переварить желудочно-кишечный тракт, что делает его более рыхлым, плохо тонущим и концентрированно «ароматным». В то же время, по данным Pancreatic Cancer UK, этот симптом, способный оказаться ранней подсказкой о заболевании, часто упускается из виду.
Другие предупреждающие знаки.Раку поджелудочной железы бывают свойственны следующие нарушения.
- Пожелтение белков глаз и кожи, кожный зуд.
- Необъяснимая потеря аппетита, веса.
- Чувство повышенной усталости, отсутствие энергии.
- Гриппоподобные симптомы: температура, лихорадка.
Pancreatic Cancer UK
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