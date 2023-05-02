Пристрастие к зеленому чаю может вызвать воспаление печени

«известно немало случаев по всему миру, когда из-за этого напитка у людей развивались печеночные патологии».

«В некоторых случаях чрезмерное употребление зеленого чая приводило к развитию печеночной недостаточности, особенно у женщин», - сообщил профессор Мельник.

Исследователи, представляющие Медицинский центр Каплан, опубликовали данные о том, что пристрастие к зеленому чаю может серьезно вредить печени. Площадкой для их публикации стал международный рецензируемый академический журнал GastroHep.Руководивший исследованием профессор Стивен Мельник отметил, что риск заполучить тяжелое поражение печени из-за питья чая нельзя назвать существенным – но в то же времяПрофессор Мельник констатировал: на сегодняшний день зафиксировано свыше 100 случаев, когда воспаление печени у пациентов было связано с употреблением зеленого чая.Одной из причин, объясняющих негативное действие этого напитка на печень, ученые назвали влияние ботанических токсинов, которые присутствуют в листьях чайного дерева. Одновременно с этим отмечается, что чай содержит множество активных соединений, способных специфическим образом взаимодействовать, вступать в реакции с веществами из пищи и других напитков, а также с лекарственными компонентами и растительными добавками. Составы, образуемые в результате таких реакций, тоже могут негативным образом влиять на печень, которая фильтрует и расщепляет все, что проникает в организм и вводится из него.Ученый посоветовал людям, которые активно и регулярно пьют зеленый чай, оперативно обращаться к врачам, заметив у себя настораживающие или неблагополучные симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему фрукты, употребляемые натощак, могут вредить организму и здоровью

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