8 продуктов для похудения: они увеличивают сжигание калорий

1. Шпинат

"Согласно исследованию, SQ способствует росту полезных кишечных бактерий, которые не позволяют вредным бактериям проникнуть в кишечник и вызвать воспаление и жир на животе", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

2. Лосось

3. Яйца

"Яйца богаты белком, поэтому они дольше сохранят чувство сытости, а это означает, что вероятность перекуса между приемами пищи снижается".

4. Авокадо

5. Черная фасоль

6. Сладкий картофель

7. Каша

"Этот гель помогает снизить уровень холестерина в крови, поддерживает иммунную систему, позволяет дольше чувствовать сытость и регулирует уровень глюкозы в крови".

8. Сливы

"Сливы также содержат пектин, желатиноподобное волокно, которое, как показали исследования на животных, уменьшает жир в печени (жир на животе) и блокирует всасывание жировых клеток".

Еда и напитки могут влиять на вес человека, поскольку они содержат калории. В идеале люди должны стремиться потреблять определенное количество калорий в день, чтобы оставаться здоровыми: 2500 в день для мужчин и 2000 в день для женщин.Снижение потребления калорий может помочь нам похудеть, но то же самое может сделать и употребление жиросжигающих продуктов и напитков.Чтобы «безопасно» похудеть, врач-диетолог поделились несколькими продуктами, которые действительно могут «помогать сжигать жир на животе».Этот тип овощей содержит молекулу сахара с длинной цепью, называемую сульфохиновоза (SQ), которая может «помогать желудку оставаться в тонусе».Употребление лосося с высоким содержанием жирных кислот омега-3 может помочь уменьшить воспаление и жир на животе. Это питательное вещество работает за счет повышения уровня гормона адипонектина, который «поддерживает обмен веществ и сжигает жир».Одно большое яйцо содержит около 78 калорий и 6 г белка.Этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые могут помочьКишечные бактерии размножаются на растворимой клетчатке, содержащейся в черной фасоли, превращая ее в бутират. Исследования, проведенные на мышах, показали, что это химическое вещество увеличивает сжигание калорий.Эти виды картофеля содержат антиоксиданты растительного происхождения, называемые каротиноидами, которые стабилизируют уровень сахара в крови. В свою очередь, по мнению специалистов по питанию, это может «предотвратить превращение калорий в жир на животе».Овес в каше содержит растворимую клетчатку, называемую бета-глюканами, которая образует гель в тонком кишечнике.Этот популярный фрукт является отличным дополнением к рациону, поскольку он содержит фенольные соединения, «борющиеся с жиром», называемые флавоноидами.Ранее МедикФорум писал о фруктах, которые заряжают организм энергией.

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