Статины могут вызвать воспаление печени – признаки для выявления
Статины спасли бесчисленное количество жизней, снизив выработку холестерина в печени. Высокий уровень холестерина повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому очень важно снизить высокий уровень. Статины являются жизненно важным оружием в этой борьбе, но они также являются синонимом увеличения ряда других заболеваний. Но известно, что они усиливают воспаление.
По данным NHS, воспаление печени вызывает гриппоподобные симптомы. При воспалении поджелудочной железы, известном как панкреатит, симптомы могут включать боль в животе. В исследовании дополнительно рассматривался аутоиммунный гепатит, вызванный статинами.
«Аутоиммунный гепатит, вызванный лекарствами, является одной из потенциальных причин аутоиммунного гепатита, сопровождающегося развитием аутоантител у предрасположенных пациентов», — отмечается в исследовании.
Исследователи обнаружили случай 52-летней женщины, начавшей принимать аторвастатин. Четыре недели спустя лабораторные исследования показали повышение уровня аминотрансфераз в сыворотке крови. Несмотря на прекращение приема аторвастатина, функциональные пробы печени продолжали ухудшаться.
Исследование пришло к выводу:
«Использование шкалы вероятности побочных реакций Наранхо показало возможную (2 балла) временную и причинно-следственную связь между аутоиммунным гепатитом пациента и аторвастатином».
Пациентке был назначен преднизолон в дозе 60 мг в день перорально, и через две недели у нее наступило клиническое и лабораторное улучшение.
Другие побочные эффекты статинов включают:
- Проблемы с памятью
- Выпадение волос
- Покалывание в руках и ногах
- Проблемы с кожей: прыщи или зудящая красная сыпь
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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