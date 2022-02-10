Статины могут вызвать воспаление печени – признаки для выявления

«Аутоиммунный гепатит, вызванный лекарствами, является одной из потенциальных причин аутоиммунного гепатита, сопровождающегося развитием аутоантител у предрасположенных пациентов», — отмечается в исследовании.

«Использование шкалы вероятности побочных реакций Наранхо показало возможную (2 балла) временную и причинно-следственную связь между аутоиммунным гепатитом пациента и аторвастатином».

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