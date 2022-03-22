Побочные эффекты статинов: признак повреждения печени, который можно заметить в туалете
Высокий уровень холестерина широко распространен во всем мире. Это известный фактор риска, который повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Для снижения его уровня часто назначаются специальные препараты — статины. Британский кардиологический фонд сообщает, что статины являются одним из наиболее часто назначаемых лекарств. Однако у каждого препарата есть свои побочные эффекты. Статины — не исключение.
По данным клиники Мэйо, к этой категории относится и поражение печени, хоть и встречается оно достаточно редко. Статины могут повышать уровень ферментов, которые сигнализируют о воспалении печени. Если повышение небольшое, то консультация врача не потребуется. Однако в случае серьезного увеличения цифр, стоит проконсультироваться со специалистом.
Но как понять, что печень пострадала? Предупреждающим признаком, который можно заметить при походе в туалет, может быть темный цвет мочи.
Это не единственный симптом, сигнализирующий о проблемах с печенью. Среди других специалисты выделяют:
- внезапную усталость;
- слабость;
- потерю аппетита;
- боль в верхней части живота;
- пожелтение кожи или глаз.
Клиника Мэйо
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