Побочные эффекты статинов: признак повреждения печени, который можно заметить в туалете

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Темная моча может сигнализировать о повреждении печени статинами

Высокий уровень холестерина широко распространен во всем мире. Это известный фактор риска, который повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Для снижения его уровня часто назначаются специальные препараты — статины. Британский кардиологический фонд сообщает, что статины являются одним из наиболее часто назначаемых лекарств. Однако у каждого препарата есть свои побочные эффекты. Статины — не исключение.

По данным клиники Мэйо, к этой категории относится и поражение печени, хоть и встречается оно достаточно редко. Статины могут повышать уровень ферментов, которые сигнализируют о воспалении печени. Если повышение небольшое, то консультация врача не потребуется. Однако в случае серьезного увеличения цифр, стоит проконсультироваться со специалистом.

Но как понять, что печень пострадала? Предупреждающим признаком, который можно заметить при походе в туалет, может быть темный цвет мочи.

Это не единственный симптом, сигнализирующий о проблемах с печенью. Среди других специалисты выделяют:
  • внезапную усталость;
  • слабость;
  • потерю аппетита;
  • боль в верхней части живота;
  • пожелтение кожи или глаз.
Ранее специалисты объяснили, какой фактор увеличивает риск инсульта в четыре раза.

Клиника Мэйо

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