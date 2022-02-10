Заражение Омикроном: врач Бекетов рассказал, как вирус проникает в организм

«Как правило, коронавирус поражает горло, ротоглотку, нос, носоглотку и более низкие участки, вызывая повреждение тканей и воспаление», - объяснил медик.

«возникают боль, отек, насморк и чихание».

«Далее инфекция может начать распространяться по сосудам, поражая внутренние органы и нервную систему», - предупредил врач.