Заражение Омикроном: врач Бекетов рассказал, как вирус проникает в организм
По словам врача пульмонолога Владимира Бекетова, инфицирование Омикроном человеческого организма происходит через дыхательные пути, нос и рот.
В своем интервью Бекетов напомнил, что все штаммы коронавируса заражают людей одним путем – вирусные частицы вторгаются в клетки эпителия дыхательных путей.
«Как правило, коронавирус поражает горло, ротоглотку, нос, носоглотку и более низкие участки, вызывая повреждение тканей и воспаление», - объяснил медик.
Пульмонолог добавил, что Омикрон в этом плане не отличается от штаммов-предшественников, он так же стремится проникнуть в человеческий организм, внедрившись в эпителиальные клетки полости носа, рта и глотки. Когда вирусу удается пробить защитный барьер клеток и вызвать заражение, организм реагирует ответным действием – к очагу поражения стягиваются антитела и другие соединения, вырабатываемые иммунной системой. Эти иммунные компоненты, стремясь уничтожить вредителя, активизируют физиологические реакции, губительные для вируса –
«возникают боль, отек, насморк и чихание».
В тех случаях, когда вирусу удается проникнуть дальше рта и носоглотки, достичь бронхов или легких, у пострадавшего человека может развиться вирус-ассоциированный пневмонит.
«Далее инфекция может начать распространяться по сосудам, поражая внутренние органы и нервную систему», - предупредил врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о двух симптомах Омикрона, которые проявляются до получения положительного теста, свидетельствующего о заражении.
Владимир Бекетов
Здоровье
кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Сеченовского университета
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