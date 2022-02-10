Сердечный приступ: этот тип еды может увеличить риск инфаркта «в четыре раза»

«Сердечный приступ — это серьезное неотложное состояние, при котором подача крови к сердцу внезапно блокируется, как правило, из-за тромба».

По данным NHS:Около 80 процентов сердечных приступов и инсультов у людей моложе 75 лет можно предотвратить. Частично стремление к снижению заболеваемости связано с поощрением более здорового питания. Но хотя кумулятивный эффект неправильного питания на сердце значителен, потребления большого количества жира за один присест может быть достаточно, чтобы спровоцировать событие.Фактически, результаты одного раннего исследования показали, что употребление тяжелой пищи может увеличить риск сердечного приступа примерно в четыре раза в течение двух часов после употребления.Переедание происходит, когда вы съедаете больше, чем чувствуете себя сытым, заставляя тело работать сверхурочно, чтобы поддерживать пищеварительную систему.Исследование тела, представленное на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, показало, что риск сердечного приступа увеличивается в четыре раза после приема тяжелой пищи.Исследователи выделили несколько способов, которыми тяжелая пища может негативно повлиять на сердце. Они предположили, что пища с высоким содержанием жиров может нарушать функцию эндотелия, который является внутренней оболочкой артерий. Во время пищеварения пища выбрасывает гормоны в кровоток, что требует значительного количества энергии и создает дополнительную нагрузку на сердце.Ранее Медикфорум писал о повторном заражении Омикроном.