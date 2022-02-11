Названы причины истощения надпочечников
Гинеколог Людмила Мудрагель рассказала, как заподозрить истощение надпочечников и чем оно может быть вызвано.
По словам врача, все чаще у людей наблюдается проблемы со здоровьем надпочечников. Особенно настораживающим выступает тот факт, что истощение желез все больше затрагивает молодых людей. В большинстве случаев — это жители мегаполисов.
Для того, чтобы диагностировать истощение надпочечников необходимы медицинские анализы.
«Сдать просто кровь или слюну на кортизол (даже по 4 точкам) не всегда информативно. Полную картину даёт стероидный профиль в слюне, уровни железа, витамина Д, йода, омега-3 индекс», — уточнила эксперт.
Спровоцировать проблему могут такие факторы:
- стресс;
- хронические заболевания;
- нарушения сна;
- нездоровый рацион;
- дефицит физической активности.
Именно поэтому, исправлять ситуацию следует с корректировки образа жизни, сна и питания. Специалист также отметила, что восстановить работу желез невозможно без устранения дефицитов таких важных элементов, как железо, омега-3 и витамина D, а также гипоксию.
О наличии гипоксии могут свидетельствовать один из следующих показателей: неспособность задержки дыхания на одну минуту, пульс в состоянии покоя превышает отметку 70, сатурация ниже 97 (если в данный момент нет заболевания, влияющего на этот показатель).
Людмила Мудрагель
Здоровье
Гинеколог
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