Синдром «уставших надпочечников»: что это такое?

«Надпочечники вырабатывают много гормонов, и один из них — кортизол, который отвечает за приспособление организма к постоянно меняющимся условиям. Когда мы находимся в стрессе, кортизола вырабатывается больше — это защитная реакция организма на неблагоприятные факторы», — говорит эксперт.

Сразу стоит отметить, что это эндокринная патология, которая является результатом хронического стресса.Истощению надпочечников также способствуют недостаточное питание, прием оральных контрацептивов, инфекционные заболевания, сильные стрессы.Когда стресс затянулся или стал хроническим, надпочечники работают буквально на износ, вырабатывая огромное количество кортизола. Отсюда и возникает их «усталость». Страдает весь организм.На первой и второй стадии уровень кортизола повышен, но организм еще справляется с возникшими трудностями. На третьей стадии наступает истощение, которое ведет к другим заболеваниям. Надпочечники не способны адаптироваться к стрессу и исчерпали свои функциональные возможности.На последней стадии возникает выраженная недостаточность кортизола, это крах. Человек может попасть в больницу, и лечения в течение 2-3 недель недостаточно.Необходимо будет пересмотреть свое отношение к жизни: постоянные авралы и стрессы приводят к болезни органов. Пересмотреть придется и свои ценности: страхи, обиды тоже истощают организм и заставляют его жить в постоянном стрессе.Опасно пользоваться советами ваших друзей и знакомых по приему медикаментов и бадов. Те, которые помогают на 1 и 2 стадиях, вызывают обратную реакцию и ухудшение на 3 и 4 стадиях. Помните: то, что помогло кому-то, может вызвать ухудшение самочувствия у вас.