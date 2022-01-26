Ключевой симптом коронавирусной инфекции: как он изменился из-за Омикрона

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обоняние

До появления штамма Омикрон одним из ключевых симптомов коронавирусной инфекции называлось исчезновение нормального обоняния.

Почти два года, что длилась пандемия, атрофированное обоняние указывалось врачами в качестве ключевого признака COVID-19. В Великобритании до сих пор аносмия официально перечисляется в ряду самых показательных маркеров ковидной инфекции. Однако многие исследователи и практикующие врачи отмечают: этот «ключевой симптом» коронавируса изменился с приходом Омикрона.

По данным исследовательского проекта ZOE Symptom Study, если рассматривать проблему с обонянием как сигнал возможного заражения Омикрон-штаммом, следует знать, что

«признаком Омикрон-инфекции сегодня является не столько потеря обоняния, сколько изменившееся восприятие запахов».

Говоря об этом, ведущий исследователь проекта, ученый-эпидемиолог Тим Спектор заметил, что пациенты стали гораздо реже сообщать о том, что у них исчезают обоняние или чувство вкуса. В то же время тысячи людей, регистрирующих свои симптомы в приложении ZOE Symptom Study сообщили о том, что у них определенным образом изменилась обонятельная функция.

В частности, обоняние при заражении Омикроном «немного притупляется», и запахи становятся менее отчетливыми. Кроме того, люди ощущают «странные» или даже неприятные запахи вместо обычных. Нередко они сообщают о том, что чувствуют «металлические» или «химические» запахи, либо такие, которым трудно дать конкретное определение.

Другие признаки коронавирусной инфекции.Помимо измененного запаха, могут возникать
  • Насморк.
  • Головная боль.
  • Усталость.
  • Боль в горле
  • Чихание.
  • Боли в суставах.
  • Озноб.
  • Высокая температура.
  • Головокружение.
  • Мышечные боли, ломота в теле.
  • Ночная потливость.
  • Ушная боль.
  • Симптомы конъюнктивита.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы Омикрон-инфекции легко пропустить.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тмоти Дэвид Спектор
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тмоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор

ZOE COVID Symptom Study

Здоровье

приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.

Теги : симптомы коронавируса, Омикрон-штамм, обоняние