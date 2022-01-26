Ключевой симптом коронавирусной инфекции: как он изменился из-за Омикрона
До появления штамма Омикрон одним из ключевых симптомов коронавирусной инфекции называлось исчезновение нормального обоняния.
Почти два года, что длилась пандемия, атрофированное обоняние указывалось врачами в качестве ключевого признака COVID-19. В Великобритании до сих пор аносмия официально перечисляется в ряду самых показательных маркеров ковидной инфекции. Однако многие исследователи и практикующие врачи отмечают: этот «ключевой симптом» коронавируса изменился с приходом Омикрона.
По данным исследовательского проекта ZOE Symptom Study, если рассматривать проблему с обонянием как сигнал возможного заражения Омикрон-штаммом, следует знать, что
«признаком Омикрон-инфекции сегодня является не столько потеря обоняния, сколько изменившееся восприятие запахов».
Говоря об этом, ведущий исследователь проекта, ученый-эпидемиолог Тим Спектор заметил, что пациенты стали гораздо реже сообщать о том, что у них исчезают обоняние или чувство вкуса. В то же время тысячи людей, регистрирующих свои симптомы в приложении ZOE Symptom Study сообщили о том, что у них определенным образом изменилась обонятельная функция.
В частности, обоняние при заражении Омикроном «немного притупляется», и запахи становятся менее отчетливыми. Кроме того, люди ощущают «странные» или даже неприятные запахи вместо обычных. Нередко они сообщают о том, что чувствуют «металлические» или «химические» запахи, либо такие, которым трудно дать конкретное определение.
Другие признаки коронавирусной инфекции.Помимо измененного запаха, могут возникать
- Насморк.
- Головная боль.
- Усталость.
- Боль в горле
- Чихание.
- Боли в суставах.
- Озноб.
- Высокая температура.
- Головокружение.
- Мышечные боли, ломота в теле.
- Ночная потливость.
- Ушная боль.
- Симптомы конъюнктивита.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тмоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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