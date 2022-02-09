Ученые: определенный тип кашля может быть симптомом высокого сахара в крови и диабета
Научные специалисты констатируют, что существует связь между диабетом 2 типа и респираторными заболеваниями, и в связи с этим определенный тип кашля может указывать на заболевание, характеризуемое высоким уровнем сахара в крови.
Согласно данным проводившегося учеными сравнительного анализа, опубликованного журналом BMC Pulmonary Medicine,
«хронический кашель, сопровождающийся мокротой, может свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови».
Исследователей интересовала подверженность пациентов с диабетом 2 типа респираторным симптомам. В результате они пришли к заключению, что заболевание диабетом может ускорять процесс старения легких, при котором наблюдаются определенные симптомы. Это может объяснять, почему люди с диабетом 2 типа чаще (в сравнении с теми, кто не болеет диабетом) сообщают об одышке и хроническом кашле. Особенно ощутимой корреляция между респираторными симптомами и диабетом становится в тех случаях, когда у людей имеются серьезный излишек веса и ожирение, отмечают специалисты.
Ученые допускают, что высокий уровень сахара в крови и диабет
«могут в целом вызывать разные симптомы простуды и аллергии, включая постоянный насморк, кашель, чрезмерное выделение слизи и признаки, свойственные синуситу».
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