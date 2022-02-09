Ученые: определенный тип кашля может быть симптомом высокого сахара в крови и диабета

«хронический кашель, сопровождающийся мокротой, может свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови».

«могут в целом вызывать разные симптомы простуды и аллергии, включая постоянный насморк, кашель, чрезмерное выделение слизи и признаки, свойственные синуситу».