Как может проявляться рак: фармацевт Канани назвал признаки, возникающие утром

«Ключом к выживанию при раке является раннее обнаружение. Когда он долго не замечается, раковые клетки размножаются и распространяются на соседние участки тела. Воздействие на симптомы, как только они появляются, дает шанс остановить злокачественный процесс», - об этом рассказал в интервью фармацевт Аббас Канани.

«кашель, продолжающийся более двух недель, должен быть проверен врачом».

«Если ночная потливость возникает наряду с усталостью, потерей веса или быстро возникающими синяками, об этом необходимо сообщить терапевту», - заявил он.