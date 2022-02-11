Как может проявляться рак: фармацевт Канани назвал признаки, возникающие утром
Одним из признаков, предупреждающих о развитии рака, может быть боль в горле, возникающая утром и преследующая человека длительный период времени.
«Ключом к выживанию при раке является раннее обнаружение. Когда он долго не замечается, раковые клетки размножаются и распространяются на соседние участки тела. Воздействие на симптомы, как только они появляются, дает шанс остановить злокачественный процесс», - об этом рассказал в интервью фармацевт Аббас Канани.
Эксперт напомнил, что с точки зрения Национальной службы здравоохранения, обращаться к врачу и консультироваться о возможном обследовании следует при «любых необычных телесных изменениях». Аббас Канани заметил, что одним из таких тревожных сигналов, связанных с высоким риском рака, является состояние, с которым человек просыпается утром. Фармацевт назвал признаки, возникающие утром, которые могут указывать на вероятное раковой заболевание.
Боль в горле. Канани посоветовал обращать пристальное внимание на возникающую утром боль в горле, которая может ощущаться при пробуждении. Тревожным знаком является то, что она длится дольше двух недель без склонности к улучшению.
Кашель. Эксперт уточнил, что
«кашель, продолжающийся более двух недель, должен быть проверен врачом».
Усталость. По словам специалиста, свойственное раку ощущение слабости, усталости может возникнуть утром и растягиваться на весь день. С врачом нужно обязательно обсудить необычное состояние усталости, а также случаи, когда она проявляется вместе с другими негативными симптомами. Канани обратил внимание на то, что при заболевании раком многие люди сталкиваются с усилением потливости по ночам.
«Если ночная потливость возникает наряду с усталостью, потерей веса или быстро возникающими синяками, об этом необходимо сообщить терапевту», - заявил он.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое ощущение, возникающее у мужчин в туалете, говорит о необходимости обследовать предстательную железу.
Аббас Канани (Abbas Kanani)
Здоровье
фармацевт, член Королевского фармацевтического общества (Великобритания)
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