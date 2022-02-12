Симптомы рака: медик назвал 2 предупреждающих знака на лице - это «тревожные звоночки»

«Важно отметить, что рак кожи может поразить любого». Тем не менее, те, у кого в анамнезе солнечные ожоги, использование солярия, а также те, у кого есть веснушки и родинки, подвержены более высокому риску меланомы. Поэтому эти люди должны проявлять особую бдительность при проверке своей кожи, родинок и повреждений кожи».

«BCC также могут чувствовать зуд и кровоточить, а также образовывать корки или струпья, которые полностью не заживают».





«Ранний обнаруженный рак кожи легко лечится, но поздний уход может привести к летальному исходу», — предупредила она.

«Мы должны использовать солнцезащитный фактор не менее 30 с рейтингом UVA четыре или пять звезд».