Симптомы рака: медик назвал 2 предупреждающих знака на лице - это «тревожные звоночки»
Медсестра, занимающаяся скринингом рака, подробно описывает два предупреждающих знака, которые должны вызвать «тревожные звоночки».
Ведущая медицинская сестра Лаура Харкер сказала:
«Важно отметить, что рак кожи может поразить любого». Тем не менее, те, у кого в анамнезе солнечные ожоги, использование солярия, а также те, у кого есть веснушки и родинки, подвержены более высокому риску меланомы. Поэтому эти люди должны проявлять особую бдительность при проверке своей кожи, родинок и повреждений кожи».
На лице вам нужно остерегаться базально-клеточного рака (BCC) и плоскоклеточного рака (SCC).
BCC может визуализировать себя как твердый красный комок, который может выглядеть впалым посередине. Он также может проявляться как «плоское красное пятно, покрытое чешуей и коркой», или «бледный незаживающий шрам, или гладкая жемчужно-белая шишка на коже».
Харкер добавила:
«BCC также могут чувствовать зуд и кровоточить, а также образовывать корки или струпья, которые полностью не заживают».Между тем, SCC «также может выглядеть как струп, выглядеть розовым или красным, быть приподнятым, болезненным на ощупь, может выглядеть чешуйчатым или иногда кровоточить».
Медик призвала всех, кто замечает такие «тревожные звоночки» на своем лице, «как можно скорее обратиться к профессионалу».
«Ранний обнаруженный рак кожи легко лечится, но поздний уход может привести к летальному исходу», — предупредила она.
Так как лицо чаще всего подвергается воздействию солнца, рекомендуется ежедневное использование SPF независимо от погоды.
«Мы должны использовать солнцезащитный фактор не менее 30 с рейтингом UVA четыре или пять звезд».
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Лаура Харкер (Laura Harker)
Здоровье
Ведущая медсестра скрининга рака в The MOLE Clinic (Великобритания).
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