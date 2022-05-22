Симптомы рака кожи: 10 признаков, чтобы проверить
Рак кожи, который относится к аномальному росту клеток на внешнем слое кожи, является одной из наиболее распространенных форм рака во всем мире. Он в первую очередь развивается на коже, наиболее подверженной воздействию солнца, поэтому крайне важно проверять кожу после длительного пребывания на открытом воздухе на наличие подозрительных изменений. Тем не менее, это может быть трудно определить, если вы не уверены, на что именно обращать внимание.
У любого может развиться рак кожи, но некоторые люди могут быть более подвержены риску, например, люди с более светлой кожей, которые легче обгорают. Ранняя диагностика даст вам наибольшие шансы на успешное лечение рака.
Вот общие симптомы различных видов рака кожи.
Как выглядит рак кожи?
Рак кожи может принимать различные формы на теле, поскольку рак различается по типу. Он может выглядеть блестяще-розовым и восковым, грубым и покрытым коркой или обесцвеченным и комковатым; все зависит от вариации.
Три наиболее распространенных типа рака кожи включают базально-клеточную карциному, плоскоклеточную карциному и меланому.
По данным клиники Майо, наиболее распространенными симптомами базальноклеточного рака кожи являются:
- Жемчужная или восковая шишка
- Плоское рубцевидное образование телесного или коричневого цвета
- Кровотечение или струпья, которые заживают и возвращаются
- Твердая, красная шишка
- Плоское поражение с чешуйчатой, покрытой коркой поверхностью
- Большое обесцвеченное пятно с более темными крапинками
- Родинка, которая меняет цвет, размер, ощущение или кровоточит
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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