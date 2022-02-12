Рост человека может влиять на подверженность раку и болезням сердца – ученые
По данным финских ученых (Университет Тампере), у низкорослых людей повышен риск сердечных заболеваний.
Рост человека связан как с увеличенным, так и с меньшим риском пострадать от развития рака или сердечного приступа, считают научные специалисты. В частности, исследование Университета Тампере (Финляндия) показало, что низкорослые люди в больше мере подвержены сердечным заболеваниям. Его авторы оценивали как невысокий рост у мужчин менее 165 см, у женщин – менее 160 см. Проанализировав результаты 52 работ, в которых определялись ассоциации между ростом и людей и их заболеваниями, финские специалисты пришли к заключению, что
«у низкорослых представителей населения вероятность развития сердечного заболевания в полтора раза выше».
Также они подсчитали, что невысокие мужчины умирают по любой причине по сравнению с более высокими мужчинами на 37% чаще, а низкорослые женщины – на 55% чаще.
Что касается конкретно сердечной недостаточности, то низкорослые люди страдают от сердечного приступа на 52% чаще, чем люди высокого роста.
Исследователи не могут дать полноценного объяснения подобной закономерности, но предполагают, что у людей невысоких кровеносные артерии являются более узкими.
Но в то же время и высокий рост сопряжен с собственным набором рисков. Исследование, опубликованное в журнале Circulation: Cardiovasencology Genetics, показало, что у мужчин ростом выше 188 см серьезно повышен риск образования тромбов. В свою очередь, данные, которые опубликовал журнал Lancet, свидетельствуют, что высокий рост сопряжен с подверженностью раку. Исследователи заявили, что более высокие люди демонстрируют повышенную склонность к развитию рака предстательной железы у мужчин и рака молочной железы, яичников, эндометрия, толстой кишки у женщин. Ученые допускают, что механизмы развития рака у высоких могут быть связаны с увеличением размера их органов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии рака легких могут происходить определенные изменения с пальцами и ногтями.
Оставить комментарий