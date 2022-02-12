Риск болезней сердца зависит от роста человека
Рост человека может влиять на множество вещей о нем. Одно исследование показало, что с его помощью можно определить, как долго человек живет и от каких болезней он подвержен большему риску. Исследование, проведенное Университетом Тампере в Финляндии, показало, что у низкорослых людей повышен риск сердечных заболеваний.
Для целей исследования невысокими мужчинами считались те, чей рост составлял менее пяти футов пяти дюймов, в то время как невысокими женщинами считались те, кто был ростом менее пяти футов.
Напротив, мужчины считались высокими, если их рост составлял пять футов девять с половиной дюймов (175 см) или выше, а женщины считались высокими, если их рост составлял пять футов пять с половиной (165 см) дюймов.
Проанализировав 52 исследования, Туула Пааянен, доктор медицинских наук, пришла к выводу, что у низкорослых представителей населения в полтора раза выше вероятность развития заболевания из-за их роста.
Кроме того, невысокие мужчины на 37% чаще умирают по любой причине по сравнению с более высокими мужчинами, в то время как невысокие женщины на 55% чаще умирают по любой причине.
Что касается сердечной недостаточности, то люди низкого роста на 52% чаще страдают от сердечного приступа, чем люди высокого роста.
Хотя эти данные могут вызывать беспокойство, есть пара предостережений. Во время исследования ученые не могли объяснить, почему более низкие люди имеют повышенный риск. Пааянен предположила, что их гипотеза заключалась в том, что «у более низких людей артерии будут более узкими».
Кроме того, рост — не единственный фактор, который увеличивает или снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. У невысокого человека, который правильно питается и занимается спортом, риск сердечного приступа не выше, чем у неактивного высокого человека с избыточным весом.
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Туула Пааянен
Здоровье
Доктор медицинских наук в Университете Тампере (Финляндия).
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