Топ "нельзя" для ног при диабете

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«На пляже и при купании нужно надевать защитные тапочки. Также следует оберегать ноги от солнечных ожогов, всегда использовать солнцезащитный крем с высоким фактором защиты», — объяснила врач.

Врач объяснила, при диабете может существенно снижается чувствительность стоп, поэтому в случае заболевания, ногам необходимо уделять повышенное внимание, проявлять осторожность в уходе за ними и ежедневно проводить самостоятельные осмотры., становится частой причиной травм. Поэтому необходимо крайне осторожно подходить к обрезанию ногтей — не выстригать глубоко уголки, так как это может привести к врастанию ногтя и, как следствие, к болезненным ощущениям, воспалительным процессам и длительному лечению вплоть до хирургического вмешательства.Если ноги замерзают, их нельзя, батареи или элекронагревательных приборов. Это связано с тем, что температурная чувствительность человека с диабетом снижена, защитная реакция ослаблена, что легко приводит к ожогу.По этой же причине при появление ранок для их обработки не следует использовать дезинфицирующие(йод, зеленка), а также марганцовку. Если на травмированном участке есть признаки воспаления, лучше обратиться за помощью к врачу.Для лечения мозолей противопоказано применять, так как все они содержат вещества разъедающие кожу.Не следует излишне увлекаться купанием в ванной, особенно в горячей и, тем более, «парить ноги». Температура воды для купания диабетика не должна превышать 40°С. Дело в том, чтоспособствует увеличению сухости кожи, что делает ее более уязвимой.Важно отказаться от, длительного ношения туфлей на высоком каблуке. Все это способствует врастанию ногтей, образованию мозолей, нарушению кровообращения в топе и образованию зон повышенного давления.Также, по причине высокого риска травматизации с проникновением инфекции следует отказаться от привычкиТакже следует обращать внимание на. Необходимо отказаться от ношения пары, которая сдавливает ногу, нарушая при этом кровообращение в ней.