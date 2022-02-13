Топ "нельзя" для ног при диабете
Эндокринолог Ольга Деревянко назвала запрещенные в уходе за ногами средства при диабете.
Врач объяснила, при диабете может существенно снижается чувствительность стоп, поэтому в случае заболевания, ногам необходимо уделять повышенное внимание, проявлять осторожность в уходе за ними и ежедневно проводить самостоятельные осмотры.
Педикюр
Ожоги
Если ноги замерзают, их нельзя согревать при помощи грелок, батареи или элекронагревательных приборов. Это связано с тем, что температурная чувствительность человека с диабетом снижена, защитная реакция ослаблена, что легко приводит к ожогу.
По этой же причине при появление ранок для их обработки не следует использовать дезинфицирующие средства на основе спирта (йод, зеленка), а также марганцовку. Если на травмированном участке есть признаки воспаления, лучше обратиться за помощью к врачу.
Для лечения мозолей противопоказано применять специальные мозольные жидкости, пластыри или мази, так как все они содержат вещества разъедающие кожу.
Водные процедуры
Не следует излишне увлекаться купанием в ванной, особенно в горячей и, тем более, «парить ноги». Температура воды для купания диабетика не должна превышать 40°С. Дело в том, что длительное нахождение в воде способствует увеличению сухости кожи, что делает ее более уязвимой.
Обувь
Важно отказаться от узкой, натирающей, давящей обуви, длительного ношения туфлей на высоком каблуке. Все это способствует врастанию ногтей, образованию мозолей, нарушению кровообращения в топе и образованию зон повышенного давления.
Также, по причине высокого риска травматизации с проникновением инфекции следует отказаться от привычки ходить босиком.
«На пляже и при купании нужно надевать защитные тапочки. Также следует оберегать ноги от солнечных ожогов, всегда использовать солнцезащитный крем с высоким фактором защиты», — объяснила врач.
Также следует обращать внимание на резинки носков. Необходимо отказаться от ношения пары, которая сдавливает ногу, нарушая при этом кровообращение в ней.
Ольга Деревянко
Здоровье
Эндокринолог, кандидат медицинских наук
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