Инсулинорезистентность : причины и последствия

«Как следствие этой нечувствительности поджелудочная железа начинает вырабатывать все больше и больше инсулина, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови в норме. Однако со временем эти компенсаторные механизмы могут дать сбой, что приводит к развитию сахахарного диабета 2 типа и другим нарушениям», — предупреждает специалист.

Прежде всего, врач пояснила: инсулинорезистентность представляет собой состояние, в котором ткани организма малочувствительны к вырабатываемому в нем инсулину.Среди таких нарушений выделяют риски развития метаболического синдрома, синдрома поликистозных яичников, атеросклероза и его осложнений — инфарктов и инсультов.На данный момент наука не в силах назвать точные причины возникновения инсулинорезистентности и, соответственно, пока не ясно, как предотвратить ее развитие.Однако уже известно, что наиболее частой причиной такого состояния выступает висцеральное ожирение — скопление жира в вокруг внутренних органов. Проверить его наличие легко, для этого достаточно измерить окружность талии человека. Тревожным показателем для женщин является длина более 80 см, а для мужчин — 94 см.Помимо этого, отмечается связь с возрастом (чем старше, тем выше риски), низкой физической активностью, повышенным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом у одного из родственников, курением, хроническим недосыпом и стрессом.