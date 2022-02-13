Коронавирус: врач называет 3 тревожных признака, «которые следует знать всем»
Если человек, зараженный коронавирусом, испытывает эти симптомы, он должен быть осмотрен врачом как можно скорее.
Коронавирусную инфекцию сегодня часто сравнивают с ОРВИ, говоря о тенденции ее более мягкого течения, но это не должно создавать впечатления, что COVID-19 перестал быть опасным. Большое количество людей серьезно рискуют здоровьем и даже жизнью при заражении «короной»: к ним относятся пожилые люди, обладатели слабого иммунитета, хронических проблем со здоровьем. Учитывая возможные риски, связанные с ковидом, важно внимательно следить за состоянием пациентов, подвергнувшихся заражению, – некоторые симптомы, проявляющиеся у заболевших, могут быть тревожным знаком ухудшения, требующего медицинской помощи и контроля врачей – об этом заявила в интервью доктор медицинских наук Дженис Джонстон.
Доктор Джонстон назвала 3 таких тревожных признака COVID-19, которые, по ее мнению, нужно знать всем.
Одышка. Эксперт констатирует: одышка может быть признаком низкого уровня кислорода. Почему это опасно? Низкий уровень кислорода может заставить заболевшего чувствовать себя очень усталым и вялым, но также создает огромную нагрузку на мозг, сердце и другие органы. Не справившись с ней, они могут отказать или подвергнуться опасным функциональным изменениям.
«Если вы видите, что уровень кислорода падает до 90 или ниже, вас должен осмотреть врач, причем как можно быстрее», - говорит доктор Джонстон.
Боль в груди. По словам ученого, коронавирус провоцирует развитие воспаления, ассоциированного с образованием тромбов и последствиями такого тромбоза – сердечными приступами и легочными тромбоэмболями, создающими реальную угрозу человеческой жизни. Один из тревожных признаков коронавируса (независимо от его штамма) – внезапно возникшая сильная боль в груди, при которой также могут наблюдаться бледность, тяжелое дыхание, состояние дурноты, головокружение, потливость. Все это может говорить о тромбе, закупорившем собой полость стратегически важной артерии. В подобной ситуации необходимо срочно вызывать скорую помощь.
Инсультоподобные симптомы. Их возникновение тоже говорит об опасном осложнении, возникшем в организме на фоне коронавирусной инфекции. Доктор Джонстон рекомендует:
– Такие симптомы, как общая крайняя слабость, онемение в теле, невнятная речь или сильные головные боли должны как можно быстрее обследоваться врачом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие желудочно-кишечные симптомы все чаще проявляются при заражении штаммом коронавируса Омикрон.
Дженис Джонстон (Janice Johnston)
Здоровье
адъюнкт-профессор, преподаватель Школы общественного здравоохранения Медицинского факультета LKS Университета Гонконга
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