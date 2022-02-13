Коронавирус: врач называет 3 тревожных признака, «которые следует знать всем»

«Если вы видите, что уровень кислорода падает до 90 или ниже, вас должен осмотреть врач, причем как можно быстрее», - говорит доктор Джонстон.

– Такие симптомы, как общая крайняя слабость, онемение в теле, невнятная речь или сильные головные боли должны как можно быстрее обследоваться врачом.