Профессор Джонстон назвал симптомы рака легких: кашель с кровью и еще 4 признака





1. Кашель с кровью

2. Постоянный кашель

3. Постоянная одышка

4. Необъяснимая усталость и потеря веса

5. Боль при дыхании или кашле



NHS говорит, что человек должен обратиться к своему врачу общей практики, если у него есть какие-либо из этих симптомов. Несколько факторов риска могут увеличить вероятность развития у человека рака легких.

«Жизни спасаются, когда рак выявляется на ранней стадии и когда больше людей направляют на анализы, поэтому в последние годы NHS приложила столько усилий для ранней диагностики. Мы знаем, что у некоторых людей были опасения обращаться за помощью во время пандемии, но если у вас действительно есть тревожный симптом или вы кашляете в течение трех или более недель, пожалуйста, обратитесь к своему врачу общей практики и проверьтесь».



