Профессор Джонстон назвал симптомы рака легких: кашель с кровью и еще 4 признака
Одна из проблем рака легких заключается в том, что он не вызывает симптомов на ранних стадиях. В результате люди часто диагностируются поздно, когда рак разросся. Следовательно, очень важно, чтобы люди знали симптомы, чтобы опухоль можно было идентифицировать как можно скорее.
Клинический директор NHS, профессор Питер Джонстон перечислил симптомы рака легких включают:
2. Постоянный кашель
3. Постоянная одышка
4. Необъяснимая усталость и потеря веса
5. Боль при дыхании или кашле
NHS говорит, что человек должен обратиться к своему врачу общей практики, если у него есть какие-либо из этих симптомов. Несколько факторов риска могут увеличить вероятность развития у человека рака легких.
Другие факторы риска включают пассивное курение, воздействие радона, профессиональное воздействие и загрязнение окружающей среды. Тем временем NHS запустила новую схему, чтобы попытаться выявить новые случаи рака легких.
Профессор Джонстон, сказал:
«Жизни спасаются, когда рак выявляется на ранней стадии и когда больше людей направляют на анализы, поэтому в последние годы NHS приложила столько усилий для ранней диагностики. Мы знаем, что у некоторых людей были опасения обращаться за помощью во время пандемии, но если у вас действительно есть тревожный симптом или вы кашляете в течение трех или более недель, пожалуйста, обратитесь к своему врачу общей практики и проверьтесь».
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Питер Джонстон
Здоровье
Врач, профессор, клинический директор NHS (Великобритания).
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