Заражение Омикроном: некоторые желудочно-кишечные симптомы проявляются все чаще

«Анализ собранных сведений показывает, что желудочно-кишечные проблемы, такие как диарея, боли в животе во многих случаях оказываются симптомами COVID-19», - констатируют разработчики приложения.

«Нет необходимости заставлять себя есть, если вам не хочется, но очень важно продолжать пить жидкости, чтобы компенсировать потерю воды, пока ваше тело борется с инфекцией».