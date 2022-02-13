Заражение Омикроном: некоторые желудочно-кишечные симптомы проявляются все чаще
Исследователи симптомов коронавирусной инфекции говорят о резком увеличении числа людей, сообщающих при заражении Омикроном о желудочно-кишечных симптомах.
Хотя признаками инфицирования штаммом Омикрон врачами называются, главным образом, респираторные симптомы, заражение этим вариантом коронавируса может проявляться признаками, которые ассоциируются не с ОРВИ, а с другими недомоганиями или инфекциями. О такой особенности ковида напомнили британские исследователи из Королевского колледжа Лондона, изучающие эволюцию коронавируса в рамках проекта ZOE COVID Study. Ученые, осуществляющие его, собирают и анализируют данные о любых характеристиках коронавирусной инфекции, которые они получают с помощью приложения ZOE COVID Study. На сегодня посредством приложения информация о COVID-19 была получена от миллионов пользователей. Апеллируя к этим данным, специалисты сообщили о «некоторых желудочно-кишечных симптомах», которые проявляются все чаще при заражении людей штаммом Омикрон.
«Анализ собранных сведений показывает, что желудочно-кишечные проблемы, такие как диарея, боли в животе во многих случаях оказываются симптомами COVID-19», - констатируют разработчики приложения.
В свою очередь, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также указывают на возможную желудочно-кишечную симптоматику COVID-19. Согласно данным CDC, признаки заражения могут варьироваться от легких до тяжелых и могут появляться через 2-14 дней после контакта с носителем вируса – при этом вероятны одышка или затрудненное дыхание, боли в мышцах или теле, тошнота или рвота.
Отказ от еды. Симптомом заражения Омикроном может быть потеря аппетита вплоть до возникающего отвращения к еде и пропуски приемов пищи – этот «гастроэнтерологический» признак, по словам экспертов, тоже все чаще проявляется у зараженных вирусом людей. Медики подчеркивают: в тех случаях, когда исчезает аппетит, важно поддерживать гидратацию организма.
«Нет необходимости заставлять себя есть, если вам не хочется, но очень важно продолжать пить жидкости, чтобы компенсировать потерю воды, пока ваше тело борется с инфекцией».
Также исследователи отмечают, что отсутствие аппетита и отказ от пищи не представляют опасности, если носят временный характер, однако постоянная потеря аппетита (особенно у пожилых людей) может быть признаком чего-то серьезного и должна обсуждаться с врачом. Хорошее питание важно, поскольку телу для восстановления нужны энергия, белок, витамины и минералы, резюмируют научные специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученые пополнили список признаков Омикрон-инфекции «новым болезненным симптомом».
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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